В Канаде внедорожник сбил четырех человек на акции протеста

Трое человек получили незначительные травмы, один участник протеста находиться в больнице.

В Канаде в ходе акции протеста против ковид-ограничений внедорожник въехал в толпу протестующих. Об этом сообщает телевизионный канал CTV.

Инцидент произошел 4 февраля в городе Виннипег. Автомобиль с ускорением въехал в группу людей и протаранил несколько человек. В результате произошедшего пострадали четыре человека. Трое участников мероприятия получили незначительные травмы, другого канадца доставили в медучреждение.

Водитель транспортного средства после ДТП попытался скрыться, однако его задержали правоохранители. Им оказался 42-летний мужчина. Против него выдвинуто несколько обвинений, в том числе нападение с применением оружия. В полиции заявили, что поступок водителя не был напрямую связан с протестами.

Ранее наземный пешеходный мост рухнул в Подмосковье из-за столкновения с самосвалом.

Видео: Youtube/Marcel Irnie