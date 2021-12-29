Наземный пешеходный мост рухнул в Подмосковье из-за столкновения с самосвалом

Движение затруднено из-за обломков конструкции на дороге.

Наземный пешеходный мост рухнул в Московской области из-за столкновения с самосвалом. Инцидент зафиксирован по Горьковскому шоссе, в городском округе Балашиха, на 30ом километре дороги. Такие сведения журналистам предоставили в пресс-службе региональных правоохранительных органов. Авария связана с самопроизвольным подъемом кузова большегрузного транспортного средства.

Движение затруднено, имеется путь объезда по шоссе-дублеру. По предварительным данным, пострадал водитель "Камаза". заявление МВД по региону

Очевидцы уточнили, что местным спасателям пришлось деблокировать водителя из самосвала. Его зажало в кабине. К ликвидации последствий ДТП будет привлекаться тяжелая техника. Сейчас обломки надземной конструкции находятся на проезжей части. Они полностью перекрывают движение для автомобилистов. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение.

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Фото и видео: Telegram / Baza

