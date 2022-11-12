В Мариуполе задержали двух жителей, планировавших теракт в Белгороде

Силовики предотвратили теракт в России.

Российскими силовиками из Донецкой народной республики пресечен теракт в городе Белгороде, на территории которого двое жителей Мариуполя по заданию украинских спецслужб планировали поджог мечети. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Подозреваемыми в уголовном деле стали граждане страны 1986 и 1993 годов рождения. В их отношении ведется расследование по части 4 статьи 205.1 УК РФ. Речь идет об организации совершения террористического акта.

Задержанные дали признательные показания. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пресечена очередная попытка украинских спецслужб по разжиганию межконфессиональной вражды... ЦОС ФСБ РФ

Оперативники установили, что в июне 2024 года радикалы через мессенджер оказались завербованы сотрудником иностранных спецслужб, по указанию которого за денежные средства они должны были выехать в Белгород, а затем - поджечь там городскую мечеть. Однако эти планы были вовремя пресечены.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости