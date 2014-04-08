В Мариуполе у здания одной из администраций предотвратили теракт

Мужчина пойман с поличным в ДНР российскими силовиками.

Специальные службы Донецкой народной республики предотвратили теракт около здания местной администрации из Приморского района города Мариуполя. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ по новому российскому региону. Специалисты уточнили, что силовики поймали местного жителя, который хотел разместить взрывчатое устройство вблизи здания ради совершения преступления. Сейчас в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ, а также части 3 статьи 205.1 УК РФ. Речь идет о незаконном приобретении, передаче, реализации, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств и содействие террористического деятельности.

Установлено, что задержанный изымал компоненты самодельного взрывного устройства из ранее подготовленных тайников. пресс-служба УФСБ России по ДНР

В Петербурге задержан чиновник по делу о взятке в 5 миллионов рублей.

Фото и видео: УФСБ России по ДНР