В Петербурге задержан чиновник по делу о взятке в 5 миллионов рублей

Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения.

В Санкт-Петербурге задержан заместитель директора государственного учреждения, курирующего ремонт лечебных учреждений, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по материалам УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, чиновник потребовал 5 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по капитальному ремонту одной из городских больниц. В передаче денег участвовал посредник – сотрудник медучреждения, который передал требование гендиректору строительной фирмы.

В торговом центре на Малом проспекте Васильевского острова 17 марта во время передачи денег, часть из которых была муляжом, чиновник был задержан оперативниками ФСБ.

Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения. Следственные действия продолжаются.

Ранее суд в Петербурге отправил под арест фигурантов дела о взятках на "Балтийском заводе".

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу