Суд в Петербурге отправил под арест фигурантов дела о взятках на "Балтийском заводе"

Общая сумма взяток, полученных обвиняемыми с 2020 года, превышает 15 млн рублей.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу и домашнем аресте для четырех сотрудников Балтийского завода, обвиняемых в систематическом вымогательстве взяток у подчиненных в обмен на повышение заработной платы. Информация об этом предоставлена Объединенной пресс-службой судов города.

Суд постановил заключить под стражу начальника участка машиностроения достроечно-малярного цеха Ираклия Одишарию, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ), до 10 мая. Одишария, работавший на заводе с 2018 года, получил взятки от троих подчиненных маляров на общую сумму более 1,97 млн рублей.

Мастер малярного участка Денат Тлеубаева также заключен под стражу до 10 мая. Следствие утверждает, что он вымогал деньги у одного из рабочих, получив не менее 154 тыс. рублей.

Домашний арест до 10 мая назначен мастеру Сергею Чигодайкину и старшему мастеру Сергею Ляховичу. Им предъявлены обвинения в трех эпизодах получения взяток в крупном размере на общую сумму 558 тыс. рублей, 671 тыс. рублей и 1,4 млн рублей соответственно.

Ранее, в четверг, под домашний арест был отправлен старший мастер малярного участка Сергей Шаганов.

Следствие установило, что обвиняемые требовали от подчиненных маляров передавать им часть зарплаты в обмен на повышение коэффициента трудового участия, что позволяло рабочим получать более высокую зарплату. В случае отказа от предложения обвиняемые угрожали снизить коэффициент, что приводило бы к снижению заработка. Под давлением рабочие соглашались на условия руководства. Общая сумма взяток, полученных обвиняемыми с 2020 года, превышает 15 млн рублей. По данным следствия, коррупционная схема работала в одном из цехов завода, где руководители предлагали подчиненным "услуги" за 150 тыс. рублей, включая повышение зарплаты, премий и надбавок.

Ранее мы сообщили о том, что оштрафованного на 110 тыс. рублей петербуржца приговорили к 200 часам обязательных работ.

Фото: Piter.TV