На Балтийском заводе прошли обыски в рамках уголовного дела о получении взяток

Подозреваемых вызвали на допросы.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски на Балтийском заводе.

Как сообщил источник, должностные лица завода неоднократно получали взятки. Руководство одного из цехов с 2020 года систематически брало деньги у сотрудников в обмен на премии, надбавки и разрешение на сверхурочную работу. Сумма полученных взяток превысила 15 миллионов рублей.

Сегодня в квартирах сотрудников цеха и на самом заводе прошли обыски. Подозреваемых вызвали на допросы. Возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что гаишники из Ленобласти заключены под стражу по обвинению во взяточнистве.

Фото: Piter.TV