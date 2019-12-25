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На Балтийском заводе прошли обыски в рамках уголовного дела о получении взяток
Сегодня, 14:48
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На Балтийском заводе прошли обыски в рамках уголовного дела о получении взяток

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Подозреваемых вызвали на допросы.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски на Балтийском заводе.

Как сообщил источник, должностные лица завода неоднократно получали взятки. Руководство одного из цехов с 2020 года систематически брало деньги у сотрудников в обмен на премии, надбавки и разрешение на сверхурочную работу. Сумма полученных взяток превысила 15 миллионов рублей.

Сегодня в квартирах сотрудников цеха и на самом заводе прошли обыски. Подозреваемых вызвали на допросы. Возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что гаишники из Ленобласти заключены под стражу по обвинению во взяточнистве.

Фото: Piter.TV

Теги: балтийский завод, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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