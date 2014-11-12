Гаишники из Ленобласти заключены под стражу по обвинению во взяточнистве

Следствие полагает, что они брали деньги за успешную сдачу экзаменов на водительские права.

Накануне трое должностных лиц МРЭО ГИБДД в Ленинградской области были задержаны и арестованы по подозрению в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленинградской области.

По данным следствия, сотрудники ГИБДД Тосненского района получали денежные средства через посредников за успешную сдачу экзаменов на получение водительских прав. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). В их служебных помещениях и по месту жительства проведены обыски.

По ходатайству следствия судом обвиняемым в коррупционном преступлении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и возможная причастность других лиц.

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Видео: пресс-служба Следственного комитета Ленинградской области