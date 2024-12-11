Мошенники использовали 83-летнюю петербурженку в качестве биодрона

Женщина, сама ставшая жертвой обмана, полагая, что помогает другим, передала пришедшему к ней курьеру не только свои собственные сбережения в сумме 500 000 рублей, но и 350 000 рублей, полученные ранее от женщины из Калининского района.

Во вторник, 28 января, в полицию Калининского района обратилась 72-летняя жительница дома №25 по проспекту Культуры. Она сообщила, что после разговора по телефону с неизвестным лицом, которое представилось сотрудником банка и предложило провести инкассацию, она передала курьеру 350 000 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что курьером была 83-летняя петербурженка, проживающая в доме №145 на набережной Обводного канала. Мошенники использовали её как так называемого "биодрона": женщина, сама ставшая жертвой обмана, полагая, что помогает другим, передала пришедшему к ней курьеру не только свои собственные сбережения в сумме 500 000 рублей, но и 350 000 рублей, полученные ранее от женщины из Калининского района.

По обоим случаям были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские продолжают устанавливать всех участников преступной схемы и ведут дальнейшее расследование.

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Фото: Piter.TV