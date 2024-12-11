73-летняя учительница из Луги отдала мошенникам почти миллион рублей

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Мошенники заставили преподавательницу из Луги Ленобласти отдать им почти 1 миллион рублей. Подробности стали известны АН "Оперативное прикрытие".

С 24 по 26 января 73-летней учительнице звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных организаций. Ей говорили, что с ее счетами происходят мошеннические действия и для сохранности сбережений их требуется немедленно перевести на "безопасный счет".

В итоге женщина перевела 988 888 рублей на указанные неизвестными счета. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Ранее во Всеволожске несовершеннолетняя передала мошенникам 7,6 миллиона рублей семейных сбережений.

Фото: Piter.TV