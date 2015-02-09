В Мариуполе открыли бюст самого молодого Героя России Эдуарда Дьяконова

В МО напомнили о подвиге, который совершил рядовой на поле боя.

На территории города Мариуполя открыли бюст самого молодого Героя России Эдуарда Дьяконова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

В Мариуполе прошла церемония открытия бюста Героя России, радиста-разведчика 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа Эдуарда Дьяконова. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что подвиг 20-летний рядовой совершил в бою за освобождение Мариуполя. Его боевое подразделение оказалось под огнем армии киевского режима. Рядом с Дьяконовым разорвалась граната. В результате юноша получил ранение. Однако он тут заметил, что в одном шаге находится еще одна граната, с выдернутой чекой, а рядом находятся 13 человек из его отряда. К гранате молодой человек оказался ближе всех, поэтому разведчик бросился к гранате и накрыл ее своим телом. Этим действием он спас от гибели товарищей. В городе именем героя страны также названа десятая школа.

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Фото и видео: Минобороны России