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Бойцы "Днепра" уничтожили бронетранспортер MaxxPro и машину Humvee ВСУ

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 августа поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер добавил, что военнослужащие нанесли поражение формированиям 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны Вооруженных сил Украины. Противник лишился до сотни человек личного состава убитыми и ранеными,

Потери ВСУ составили две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер "MaxxPro"  и машина HMMWV, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства и 152-миллиметровое орудие Д-20, станция РЭБ "Анклав".

Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: humvee, maxxpro, всу, днепр, минобороны, роман кодрян, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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Сегодня 12:58

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