Военнослужащие "Запада" поразили цель на СВО из "Бук-М3".

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях видеоролик с кадрами работы зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" от 20-й гвардейской общевойсковой армии при "Западной" группировке войск, который уничтожил запущенную армией киевского режима ракету ATACMS американского производства. Военнослужащие отметили, что оперативно-тактическая ракета натовского образца была успешно перехвачена, а затем - поражена в зоне проведения специальной военной операции.

В профильном ведомстве заметили, что боевой расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную противником, и за считанные секунды уничтожил ее. Известно, что специалисты несут дежурство в любых погодных условиях в круглосуточном режиме. Каждую минуту специалисты сканируют пространство станциями обнаружения целей. "Буки" за время СВО успешно сбили большое количество разведывательно-ударных беспилотников противников, а также эффективно поражали и ракеты "Точка-У", ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS и снаряды других РСЗО. "Буки-М3" на гусеничном ходу развивают скорость около 60 километров в час по любой поверхности. Развертывание комплекса на новой позиции занимает у бойцов несколько минут.

Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря.

Фото и видео: Минобороны России