Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря

Российские экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С от Воздушно-космических сил России осуществили плановое патрулирование над нейтральными водами акватории Черного моря, расположенного в зоне ответственности группировки "Южной" войск. Такое заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты уведомили прессу о том, что полеты летчиков совершаются на регулярной основе при строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Целью миссии являлось недопущение нарушения государственной границы судами и БПЛА иностранных государств.
После поступления задачи прибываем на самолет. Осматриваем его, проверяем вооружение. После этого, в установленное время выполняем взлёт. Нашей задачей является патрулирование. Боевое дежурство несём круглосуточное.
Павел, летчик Су-35С
В профильном ведомстве уточнили, что самолет Су-35С представляет из себя сверхманевренный истребитель поколения 4++ с изменяемым вектором тяги двигателей.
Минобороны сообщило об уничтожении опорных пунктов и боевой техники ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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