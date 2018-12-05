Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря

В Минобороны РФ рассказали о полете над акваторией Черного моря.

Российские экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С от Воздушно-космических сил России осуществили плановое патрулирование над нейтральными водами акватории Черного моря, расположенного в зоне ответственности группировки "Южной" войск. Такое заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты уведомили прессу о том, что полеты летчиков совершаются на регулярной основе при строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Целью миссии являлось недопущение нарушения государственной границы судами и БПЛА иностранных государств.

После поступления задачи прибываем на самолет. Осматриваем его, проверяем вооружение. После этого, в установленное время выполняем взлёт. Нашей задачей является патрулирование. Боевое дежурство несём круглосуточное. Павел, летчик Су-35С

В профильном ведомстве уточнили, что самолет Су-35С представляет из себя сверхманевренный истребитель поколения 4++ с изменяемым вектором тяги двигателей.

Минобороны сообщило об уничтожении опорных пунктов и боевой техники ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России