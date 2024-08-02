Минобороны сообщило об уничтожении опорных пунктов и боевой техники ВСУ

"Северная" группировка сил при помощи танков Т-72Б3 выполнила задачу на СВО.

Российские экипажи танков Т-72Б3 при "Северной" группировке Вооруженных сил России уничтожили опорные пункты и боевую технику армии киевского режима в ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что специалисты работали с закрытых огневых позиций на одном из направлений. Под ударом оказалась живая сила противника, размещенная на переднем крае собственной линии обороны. Снаряды из артиллерийского орудия пролетели до цели около трех километров. Корретировка стрельбы в режиме реального времени велась с помощью дрона. Во время выполнения миссии по одному из танков РФ отрабатывали огонь украинские FPV-дроны, однако наши танкисты не пострадали.

Выходили на прямую наводку. Вокруг всегда были взрывы. Всегда дым, огонь, пожар. И постоянно летали FPV-дроны противника. Нужно всегда смотреть за небом. У нас на танках есть РЭБ, который нам помогает. оператор-наводчик танка Т-72Б3

В министерстве по обороне страны отметили, что успешному выполнению задач помогает своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также необходимой экипировкой. Танкисты добавили, что у расчета присутствуют во время работы все детали, запасные части и снаряды.

Минобороны рассказало о ходе учения нестратегических ядерных сил.

Фото и видео: Минобороны России