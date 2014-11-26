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Минобороны рассказало о ходе учения нестратегических ядерных сил

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На третьем этапе учения военные приступили к снаряжению ракет-носителей.

Минобороны рассказало о ходе учения нестратегических ядерных сил. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На третьем этапе учения российские военные приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения. К проведению поставленных задач привлечен личный состав ракетных соединений ЮВО и ЦВО. Также военные отработали вопросы выхода в назначенные районы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы орудия "Гиацинт-Б".

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, учения, ядерные силы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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