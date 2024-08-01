Минобороны показало кадры боевой работы орудия "Гиацинт-Б"

Боевые действия велись на Ореховском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчета орудия "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили огневые точки украинских войск. Боевые действия велись на Ореховском направлении. Отмечается, что военнослужащие группировки войск "Днепр" постепенно работают по позициям противника для недопущения ударов по мирному населению в Запорожской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли Каспийской флотилии провели морской бой с условным противником в рамках учений.

Видео: Минобороны России