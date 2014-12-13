В учениях приняли участие свыше 20 боевых кораблей и судов.

Корабли Каспийской флотилии провели морской бой с условным противником в рамках учений ВМФ России. Об этом сообщили в Минобороны.

В учениях приняли участие свыше 20 боевых кораблей и судов. Корабли противоминной обороны обеспечили безопасный вывод сил из пункта базирования и траление фарватера. В районе выполнения боевых упражнений экипажи кораблей сформировали походные ордеры и приступили к патрулированию района. Также в ходе боя корабли отразили удары средств воздушного нападения.

Ранее Минобороны сообщило о начале третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.

Видео: Минобороны России