Учения проводятся в соответствии с решением президента России.

Минобороны сообщило о начале третьего этапа учения нестратегических ядерных сил. Учения проводятся в соответствии с решением президента России.

В ходе нового этапа будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Личный состав ракетных соединений ЮВО и ЦВО отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М". Кроме того, личный состав подразделений авиации ВКС отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что малые противолодочные корабли ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы по морским мишеням.

Видео: Минобороны России