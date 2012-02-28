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Минобороны сообщило о начале третьего этапа учения нестратегических ядерных сил

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Учения проводятся в соответствии с решением президента России.

Минобороны сообщило о начале третьего этапа учения нестратегических ядерных сил. Учения проводятся в соответствии с решением президента России.

В ходе нового этапа будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Личный состав ракетных соединений ЮВО и ЦВО отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М". Кроме того, личный состав подразделений авиации ВКС отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что малые противолодочные корабли ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы по морским мишеням.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, нестратегическое ядерное оружие, учения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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