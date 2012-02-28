Стрельбы проводились в рамках планового учения ВМФ России.

Малые противолодочные корабли ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы по морским мишеням. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Стрельбы проводились в рамках планового учения ВМФ России в назначенных районах морской акватории в Приморье и на Камчатке. В них приняли участие экипажи трех малых противолодочных кораблей. Стрельбы выполнялись из 57-мм артустановок по мишеням, имитирующим корабли десантного отряда условного противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

Видео: Минобороны России