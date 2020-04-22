Ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

Продолжительность полета составила более 10 часов.

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила более 10 часов. Экипажи ракетоносцев сопровождали Су-35с и Су-30см. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута Ту-95мс сопровождали истребители иностранных государств. Полет был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28НМ.

Видео: Минобороны России