  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:42
40
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

0 0

Продолжительность полета составила более 10 часов.

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила более 10 часов. Экипажи ракетоносцев сопровождали Су-35с и Су-30см. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута Ту-95мс сопровождали истребители иностранных государств. Полет был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28НМ.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, полет, ракетоносцы, ту-95мс, японское море
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии