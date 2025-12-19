Над Японией пролетел неизвестный огненный шар. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на японские социальные сети.
Объект обнаружили вечером 9 февраля в небе над обширной территорией района Канто на острове Хонсю. На опубликованных кадрах зафиксировали полет шара в Токио, префектуре Канагава, Кавасаки, на горе Фудзи, а также в обсерватории Нагано.
Другие подробности о неизвестном объекте не приводятся. Видеозаписи, сделанные в деревнях у подножия Фудзи и в городских агломерациях, запечатлели момент прохождения шара через плотные слои атмосферы.
Фото: соцсети
