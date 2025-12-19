Оба продукта показали новые рекорды по общей выручке с продаж.

Япония поставила в Россию рекордный объем чая и кофе по итогам 2025 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные японской статистики.

По имеющейся статистике, в прошлом году поставки кофе из Японии в Россию выросли на 1,5%. Общая стоимость поставленной продукции составила 2,76 млн долларов. Это позволило обновить рекорд 2024 года.

Поставки чая также продемонстрировали рекордные показатели. Рост импорта японского чая в Россию произошел более чем на треть. А новый рекорд объема составил 2,13 млн долларов.

Фото: pxhere.com