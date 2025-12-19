"Лукойл" продал свои зарубежные активы

Соглашение между сторонами должно одобрить Управление по контролю за иностранными активами казначейства США.

Корпорация "Лукойл" достигла предварительного соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов. Об этом сообщили в пресс-службе "Лукойла".

Соглашение между сторонами должно одобрить Управление по контролю за иностранными активами казначейства США. Также "Лукойл" ведет переговоры с другими потенциальными покупателями. При этом в сделку не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности российской нефтекомпании.

Напомним, в октябре 2025 года США ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. В СМИ писали об интересе к активам компании со стороны Chevron, ExxonMobil и Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

Фото: pxhere.com