На Курской улице нашли пьяного и сильно избитого мужчину

От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

В ночь на 9 сентября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации мужчины с тяжелыми травмами головы и лица. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Скорую помощь вызвал прохожий, который обнаружил возле дома №13 на Курской улице лежащего на земле мужчину. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, отоликворею (истечение спинномозговой жидкости из черепа в придаточные пазухи носа или в полость уха), ушибленную рану верхней губы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день, несколькими часами позже, мужчина скончался. Видеонаблюдение на доме, возле которого нашли пострадавшего, отсутствует. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV