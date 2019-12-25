Пропавших в лесу в Ленобласти бабушку и ребенка нашли

Они не выходили на связь около 9 часов.

В Ломоносовском районе Ленобласти нашли женщину с ребенком, которые потерялись в лесу во время сбора грибов. Они не выходили на связь около 9 часов. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на родственников пропавших.

По предварительным данным, в деревне Коновалово семья пошла в лес за грибами. Все держались недалеко друг от друга, но в какой-то момент бабушка с 6-летним внуком потерялись.

Родственники незамедлительно обратились за помощью к поисково-спасательным службам. Пропавших искали 86 человек, в числе которых были добровольцы, отряд "ЛизаАлерт", а также сотрудники регионального управления МЧС. Пострадала ли женщина или ребенок, уточняется.

Ранее мы писали, что пропавшую в Ломоносове школьницу нашли при помощи собаки.

Фото: pixabay.com