Пропавшую в Ломоносове школьницу нашли при помощи собаки

Девушку удерживал в заброшенном здании мужчина и совершал с ней половой акт оральным путем.

В среду, 9 сентября, в 23:50 в полицию города Ломоносов обратилась 34-летняя местная жительница и заявила о пропаже своей 15-летней дочери, ученицы 10 класса. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, около 19 часов девушка ушла встречать маму с работу и пропала. Телефон школьницы был выключен.

К поискам девушки подключился инспектор-кинолог с собакой. Местонахождение школьницы удалось определить после полуночи. Оказалось, что ее удерживал в заброшенном здании ранее судимый 36-летний мужчина. Он отобрал у своей жертвы телефон и совершил с ней половой акт оральным путем.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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