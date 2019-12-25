В Макрона запустили яйцом во время визита в Лион

Служба охраны президента защитила подопечного от повторного нападения.

Во французского президента Эмманюэля Макрона запустили яйцом во время визита в Лион. Об этом сообщили местные журналисты. Они опубликовали видео с инцидентом в социальных сетях. Происшествие произошло в тот момент, когда лидер государства находился на международной выставке по гостеприимству и общественному питанию. Радиостанция Scoop подтвердила, что брошенным предметом действительно было яйцо. Позже его нашли раздавленным на полу.

В настоящее время подозреваемого задержала полиция и охрана президента. На кадрах зафиксировано, что сотрудники службы безопасности пытаются загородить собой политика от повторной атаки. В этот момент яйцо уже отскочило от плеча Эмманюэля Макрона.

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Фото: Pixabay.com