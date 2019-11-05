В МИД Франции заявили о кризисе в отношениях с США

Однако это не является поводом выхода Парижа из НАТО, заявил глава ведомства.

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что кризис в отношениях Соединенных Штатов и Франции сильно повлияет на определение новой стратегической концепции Североатлантического Альянса. Об этом он сказал в ходе интервью телевизионному каналу Info2.

По словам министра, несмотря на данные разногласия Франция не планирует выходить из военно-политического блока. Он подчеркнул, что работа над новой концепцией будет проведена во время саммита военно-политического блока в Мадриде. На этом настоял президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, США, Австралия и Великобритания 15 сентября заявили о создании нового партнерства по вопросам безопасности – AUUKUS. Первым проектом совместной программы станет создание на территории Австралии атомных подводных лодок. Ради ее реализации Канберра отказалась от сотрудничества с французской строительной компанией. Ранее стороны заключили контракт на сумму в 66 миллиардов долларов.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты медленнее России и Китая модернизируют армию.

Видео: Twitter/infofrance2