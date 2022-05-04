В Макеевке в ДНР после взрыва загорелась нефтебаза. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на местное представительство Донецкой народной республики из Центра по контролю и координации режима прекращения огня. Специалисты зарегистрировали обстрел на территории населенного пункта. По предварительным сведениям, огонь начали представители вооруженных формирований Украины.
Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:41 (совпадает с московским временем) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка.
пресс-служба СЦКК по Донбассу
Известно о том, что со стороны Украины был выпущен один снаряд с калибром в 122 мм.
В Нью-Йорке украинец напал на соотечественника из-за разговора на русском языке.
Фото и видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все