Украина выпустила снаряд по территории населенного пункта.

В Макеевке в ДНР после взрыва загорелась нефтебаза. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на местное представительство Донецкой народной республики из Центра по контролю и координации режима прекращения огня. Специалисты зарегистрировали обстрел на территории населенного пункта. По предварительным сведениям, огонь начали представители вооруженных формирований Украины.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:41 (совпадает с московским временем) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка. пресс-служба СЦКК по Донбассу

Известно о том, что со стороны Украины был выпущен один снаряд с калибром в 122 мм.

В Нью-Йорке украинец напал на соотечественника из-за разговора на русском языке.

Фото и видео: Telegram / SHOT