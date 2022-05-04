  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:40
22
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Макеевке в ДНР после взрыва загорелась нефтебаза

0 0

Украина выпустила снаряд по территории населенного пункта.

В Макеевке в ДНР после взрыва загорелась нефтебаза. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на местное представительство Донецкой народной республики из Центра по контролю и координации режима прекращения огня. Специалисты зарегистрировали обстрел на территории населенного пункта. По предварительным сведениям, огонь начали представители вооруженных формирований Украины.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:41 (совпадает с московским временем) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка.

пресс-служба СЦКК по Донбассу

Известно о том, что со стороны Украины был выпущен один снаряд с калибром в 122 мм.

В Нью-Йорке украинец напал на соотечественника из-за разговора на русском языке.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: взрыв, днр, донбасс, макеевка, нефтебаза
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии