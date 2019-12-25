В Нью-Йорке украинец напал на соотечественника из-за разговора на русском языке

Конфликт произошел в караоке-баре Бруклина.

В американском городе Нью-Йорке украинец напал на соотечественника из-за разговора на русском языке. Соответствующее заявление сделали представители местного издания New York Post. Журналисты уточнили, что конфликт зафиксирован на территории Бруклина. Нападавший избил оппонента в караоке-баре Signature в Шипсхед-Бей, посчитав мужчину гражданином России. Атака произведена злоумышленником, в руке которого находилась разбитая бутылка.

У Андрея Мелешкова, который родился и вырос на востоке Украины, русская мать. Он рассказал, что отмечал день рождения друга..., когда 31-летний Олег Сулима сел за его столик и начал осыпать ругательствами. материал New York Post

В СМИ объяснили, что Сулима заявил Мелешкову о том, что тот "выглядит как русский". Пострадавший заметил, что является украинцем, но ему не поверили. После этого оба мужчины перешли на украинский язык, но попытка предотвратить разборку привела еще к большей агрессии со стороны нападавшего.

Петербуржец за избиение полицейского заплатит менее 100 тысяч рублей.

Фото и видео: New York Post