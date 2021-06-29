Петербуржец за избиение полицейского заплатит менее 100 тысяч рублей

По версии следствия, в марте этого года пьяный петербуржец во время задержания схватил полицейского за ноги и повалил на землю, после чего ударил.

Петербуржец заплатит менее 100 тысяч рублей за избиение полицейского. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в марте этого года пьяный петербуржец во время задержания схватил полицейского за ноги и повалил на землю, после чего ударил. Всё происходило около дома №17 по Южной дороге.

Ранее мужчина не был судим. Петроградский районный суд назначил штраф в размере 80 000 рублей, а также взыскал в пользу потерпевшего 10 000 рублей.

Фото: Piter.tv