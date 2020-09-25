В Мадриде шесть человек пострадали из-за протеста против карантина

Повреждения также получили четверо полицейских.

В Мадриде шесть человек пострадали в ходе акции протеста против карантинных мер. Об этом рассказали местные журналисты из агентства Europa Press. По данным СМИ, испанская полиция задержала по меньшей мере троих нарушителей общественного спокойствия. Люди вышли на улицы в качестве ответной реакции на заявление правительства об ограничениях, связанных с распространением коронавируса. К демонстрации присоединилось около 300 человек.

Часть протестующих перекрыла дороги в центре города, около регионального парламента. Полиции пришлось применить силу для разгона толпы. Четверо сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Напомним, что с 21 сентября в Мадриде действуют ограничения на въезд и выезд из региона. Это связано с большим числом новых зараженных в 37 зонах города. В пятницу 25 сентября данный список может быть расширен.

В Мадриде из-за ливня затопило несколько станций метро.

Видео: YouTube / MARCA