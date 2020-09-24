В Мадриде из-за ливня затопило несколько станций метро. Об этом сообщили журналисты местного издания El Pais. В СМИ рассказали, что дожди также отразились на работе электричек пригородного сообщения.
На данный момент известно о закрытии и ограничениям доступа к пяти испанским подземным станциям в центре Мадрида. Пользователи социальных сетей начали выкладывать видео с затопленными станциями.
Городская полиция временно перекрыла движение на отдельных участках дорог.
Испания не откажется от притязаний на Гибралтар.
Видео: Twitter / Marita Zambrana Vega
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