Пять станций подземки закрыты на вход и выход.

В Мадриде из-за ливня затопило несколько станций метро. Об этом сообщили журналисты местного издания El Pais. В СМИ рассказали, что дожди также отразились на работе электричек пригородного сообщения.

На данный момент известно о закрытии и ограничениям доступа к пяти испанским подземным станциям в центре Мадрида. Пользователи социальных сетей начали выкладывать видео с затопленными станциями.

Городская полиция временно перекрыла движение на отдельных участках дорог.

Испания не откажется от притязаний на Гибралтар.

Видео: Twitter / Marita Zambrana Vega