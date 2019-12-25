Глава МИД Испании рассказала, что Мадрид уже 300 лет оспаривает право Британии на территорию.

Испания не откажется от притязаний на Гибралтар. Об этом в эфире местной радиостанции Cope рассказала глава МИД Аранча Гонсалес Лая. Чиновница заявила, что на протяжении 300 лет Мадрид продвигает историческое притязание.

В течение 300 лет мы продвигаем историческое притязание, от которого, очевидно, это правительство не отказывается Аранча Гонсалес Лая, глава МИД Испании

Напомним, что сейчас Гибралтар является территорией Великобритании на Пиренейском полуострове. Владение оспаривается Мадридом. Пока оба государства находились в составе Евросоюза, данный вопрос был "приглушен". С выходом Лондона из ЕС жители Испании могут потерять доступ к европейскому рынку, а также - право на свободное перемещение по территории Гибралтара.

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