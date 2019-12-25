Глава СК России рассказал о "реваншных" настроениях в Европе.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об активизации неонацистов в Европе. Об этом чиновник рассказал в интервью "РИА Новостям". Эксперт уточнил, что желающие реванша начинают собираться в Австрии, Италии и Испании. Спикер уверен, что подобные мероприятия не пугают руководителей государств, однако в будущем такие настроения могут плохо сказаться на общественном сознании.

Мы видим, как в Литве, Латвии и Эстонии поощряются организации бывших военнослужащих подразделений СС, деятельность которых была признана преступной Нюрнбергским трибуналом Александр Бастрыкин, глава СК России

Эксперт напомнил, что на Украине школьников заставляют возлагать цветы к могилам нацистов, которые были причастны к уничтожению мирного населения. Бастрыкин считает, что Киев героизирует тех, кто сотрудничал с фашистами.

СК РФ завел дело после гибели российского генерала в Сирии.