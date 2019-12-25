Бастрыкин проследит за судом по делу расстрелянных бандитами полицейских

Из-за нападения один полицейский скончался, второй получил тяжелые травмы.

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль дело обстрелянного экс-сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ, подводя итоги рабочей поездки Бастрыкина в Петербург.

Инцидент произошел в 2015 году на перекрестке Муринской дороги и улицы Маршака: тогда трое злоумышленников обстреляли сотрудников транспортного ОМОН, а затем похитили у пострадавших 24 миллиона рублей. Один полицейский скончался на месте, будучи расстрелянным и сожженным в служебном автомобиле, второй получил несколько ранений и многочисленные ожоги. Выживший полицейский рассказал Бастрыкину, что опасается мягкого приговора подсудимым (после оправдательного приговора стрелкам дело отправили на пересмотр). Глава следкома поручил руководителю петербургского филиала сообщить прокуратуре о позиции следствия по существу уголовного дела и добиться назначения объективного наказания.

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Фото: пресс-служба СК РФ