Со второго раз суд признал виновными мужчин, которые убили сотрудника ОМОН

Мужчина напали на сотрудников ОМОН, чтобы похитить крупную сумму денег.

Суд Петербурга признал виновными трое мужчин, которые убили полицейского в декабре 2015-го года. Еще один сотрудник ОМОН получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По уголовному делу о разбойном нападении и убийстве признали виновными трех фигурантов. В 2015-м году преступники стреляли по сотрудниками транспортного ОМОН на пересечении проспекта Маршака и Муринской дороги. После этого троица похитила у пострадавших 24 млн рублей.

В феврале 2019-го подсудимых оправдали, однако прокуратуре удалось обжаловать приговор.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трое жестоко избили мужчину в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV