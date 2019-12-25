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Со второго раз суд признал виновными мужчин, которые убили сотрудника ОМОН
Сегодня, 13:18
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nadezhda_sib

Со второго раз суд признал виновными мужчин, которые убили сотрудника ОМОН

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Мужчина напали на сотрудников ОМОН, чтобы похитить крупную сумму денег.

Суд Петербурга признал виновными трое мужчин, которые убили полицейского в декабре 2015-го года. Еще один сотрудник ОМОН получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры. 

По уголовному делу о разбойном нападении и убийстве признали виновными трех фигурантов. В 2015-м году преступники стреляли по сотрудниками транспортного ОМОН на пересечении проспекта Маршака и Муринской дороги. После этого троица похитила у пострадавших 24 млн рублей.

В феврале 2019-го подсудимых оправдали, однако прокуратуре удалось обжаловать приговор. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трое жестоко избили мужчину в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, омон, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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