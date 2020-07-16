В Испании правительство страны почтило память жертв, погибших от коронавируса.

В Мадриде состоялась траурная церемония в память о жертвах COVID-19. В мероприятии приняли участие все члены правительства Испании, главы автономных сообществ, а также руководители политических партий страны. Исключением стали представители VOX, члены которой отказались прийти из-за разногласий с правительством.

Сегодняшний день мы сохраним в нашей памяти, он останется в наших сердцах. Мы чтим со всем уважением и государственными почестями память граждан Фелипе VI, король Испании

Памятное мероприятие состоялось перед Оружейной палатой королевского дворца. Там был зажжен огонь в память о гражданах Испании, погибших от инфекции.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Испании погибло более 28 тысяч человек.

В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева.

Видео: YT / EU 27