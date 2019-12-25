Ранее Степана Черновецкого обвиняли в отмывании денег.

В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева. Об этом сообщили местные журналисты из газеты El Periódico. Они рассказали, что суд Барселоны постановил завершить уголовное дело об отмывании денежных средств против украинских инвесторов.

По данному делу одним из фигурантов проходил Степан Черновецкий - сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Еще одним подозреваемым считался хозяин одного из самых дорогих ресторанов Барселоны - армянский бизнесмен.

Напомним, что в 2016 году местная полиция задержала 11 человек. Их заподозрили в участии в преступном сообществе и вкладе в Испанию средств от незаконной деятельности за границей. Этот тезис не поддержал суд Барселоны. Инстанция приняла во внимание отчет адвокатов. Сторона защиты смогла объяснить, что сын экс-мэра Киева вложил деньги, полученные после продажи в 2008 году Правекс-Банка. Со сделки украинец получил около 600 млн евро.

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