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В Мадриде провокатор с украинским флагом напал на участников "Бессмертного полка"

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Полицейские задержали дебошира на месте.

Участники акции "Бессмертный полк" в испанской столице подверглись нападению неизвестного с украинским флагом. Кадры с выходкой дебошира разместили в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчину оттаскивают от толпы несколько полицейских. Позже правоохранители провели процедуру задержания. 

Организаторы акции отмечают, что они были готовы к подобным провокациям и были предупреждены о такой возможности. 

Ранее мы сообщили о том, что в шествии "Бессмертного полка" в Пекине приняли участие около 350 человек.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: бессмертный полк, задержание, мадрид, провокация
Категории: Видео, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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