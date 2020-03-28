В Мадриде провокатор с украинским флагом напал на участников "Бессмертного полка"

Полицейские задержали дебошира на месте.

Участники акции "Бессмертный полк" в испанской столице подверглись нападению неизвестного с украинским флагом. Кадры с выходкой дебошира разместили в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчину оттаскивают от толпы несколько полицейских. Позже правоохранители провели процедуру задержания.

Организаторы акции отмечают, что они были готовы к подобным провокациям и были предупреждены о такой возможности.

Ранее мы сообщили о том, что в шествии "Бессмертного полка" в Пекине приняли участие около 350 человек.

Фото и видео: Telegram / На видео видно