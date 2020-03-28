В Мадриде провокатор с украинским флагом напал на участников "Бессмертного полка"

Участники акции "Бессмертный полк" в испанской столице подверглись нападению неизвестного с украинским флагом. Кадры с выходкой дебошира разместили в соцсетях.
На кадрах видно, как мужчину оттаскивают от толпы несколько полицейских. Позже правоохранители провели процедуру задержания.
Организаторы акции отмечают, что они были готовы к подобным провокациям и были предупреждены о такой возможности.
Ранее мы сообщили о том, что в шествии "Бессмертного полка" в Пекине приняли участие около 350 человек.
Фото и видео: Telegram / На видео видно
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