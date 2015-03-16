В шествии "Бессмертного полка" в Пекине приняли участие около 350 человек

Акция проходит в китайских городах с 2016 года.

В акции "Бессмертный полк", которая прошла в Пекине накануне 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, приняло участие примерно 350 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что праздничные шествия проходят в разных городах КНР с 2016 года. Ранее китайская столица организовала акцию в парке "Чаоян", но с 2019 года она проходила на Пекинской выставке, возведенной советскими инженерами в середине 50-х годов прошлого века. В этот раз в связи с коронавирусными ограничениями "Бессмертный полк" прошел на территории российского посольства.

То, что мы сегодня с вами здесь, свидетельствует о сохранении исторической памяти, в XXI веке это особенно важно и с каждым годом все важнее и важнее Андрей Денисов,посол России в Китае

Добавим, что в шествии приняла участие китаянка Чай Эли. Женщина родилась в 1938 году, во время боевых действий оказалась в "Интердоме имени Стасовой" в Иваново.

Ранее мы сообщили о том, что Фонтанку, Мойку и канал Грибоедова частично закроют для катеров в День Победы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости