Фонтанку, Мойку и канал Грибоедова частично закроют для катеров 9 мая

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий движение наземного и речного транспорта будет изменено.

В понедельник, 9 мая, в Петербурге, как и в других городах России, жители будут отмечать 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий движение наземного и речного транспорта будет изменено.

С 14:00 до 18:00 для катеров и теплоходов закроют реку Фонтанку под Аничковым мостом, канал Грибоедова под Казанским мостом и реку Мойку под Зеленым мостом.

Ранее на Piter.tv: "Бессмертный полк" пройдет по центру Петербурга 9 мая в 15:00.

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