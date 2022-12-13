В МВФ рассказали, что будет с мировой экономикой в следующие пять лет

Кристалина Георгиева оценила перспективы для глобальной экономики.

Международный валютный фонд ожидает, что рост глобальной экономической системы в следующие пять лет останется на уровне трех процентов. Соответствующее заявление в рамках выступления на вашингтонском мероприятии сделала директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. Чиновница пояснила, что речь идет о самом низком среднесрочном прогнозе аналитиков с 1990 года. По мнению специалиста, такие темпы развития будут мешать властям пытаться сокращать показатели бедности и залечивать шрамы коронавирусного кризиса на планете.

Мы прогнозируем, что глобальный рост останется в районе 3% в следующие пять лет – наш самый низкий среднесрочный прогноз с 1990 года. Это заметно ниже 3,8%, которые наблюдались в последние два десятилетия. Кристалина Георгиева, глава МВФ

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Фото и видео: YouTube / Meridian International Center