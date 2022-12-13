МИД РФ назвал неприемлемыми обвинения в адрес Москвы в глобальных проблемах в экономике

Дмитрий Биричевский рассказал о позиции МВФ и Всемирного банка.

Обвинения в адрес России в мировых экономических проблемах абсолютно неприемлемы. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной дискуссионной площадке клуба "Валдай" сделал российский директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Дипломат выступил на сессии "Новый экономический порядок: реально ли положить конец монополии доллара?". Эксперт обратил внимание на то, что со следующей неделе начнутся встречи Бреттон-Вудских институтов. Речь идет о собраниях сотрудников Международного валютного фонда и Всемирного банка. Москве уже был передан черновик и торгового документа этого мероприятия.

Вместо того чтобы заниматься проблемами развития, финансирования развития, решения проблем глобальной экономики, опять же пытаются наши оппоненты вставить абзац по ситуации на Украине с очевидным антироссийским смыслом, где пытаются всему миру навязать позицию. Дмитрий Биричевский, сотрудник МИД РФ

Дипломат пояснил, что руководство МВД и ВБ считают специальную военную операцию на Украине основной причиной всех бед в мировой экономике и финансах. СПециалисты объявили о том, что ситуация в регионе имеет колоссальные последствия для уровня жизни людей, а также приводит к гуманитарным кризисам, дефицитам в продовольственной сфере, энергетическом секторе. Дмитрий Биричевский уверен в том, что подобные "заходы" и обвинения в адрес РФ со стороны международного западного сообщества не соответствуют действительности.

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Фото и видео: МИД России