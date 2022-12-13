Захарова назвала арест Трампа свидетельством кризиса либерализма

Экс-президенту США предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об аресте бывшего президента США Дональде Трампе. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Во вторник, 4 апреля, экс-президенту предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам за молчание об их предполагаемой связи. Трамп заявил о своей невиновности, а позже был отпущен из уголовного суда Манхэттена.

Это и называется кризисом либерализма. Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражение человеческих порывов, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова высказалась о гибели Татарского.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik