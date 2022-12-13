Захарова высказалась о гибели Татарского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о гибели военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, изначально киевский режим планировал выдать подрыв в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военкор, за результат "противоречий" внутри России. Захарова отметила, что об этом свидетельствуют обнародованные материалы следствия по делу о теракте. Она также добавила, что заказчики не планировали оставлять подозреваемую в совершении теракта Дарью Трепову в живых.
Ранее Захарова назвала сайт "Миротворец" планом по уничтожению людей.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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