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Захарова высказалась о гибели Татарского

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По словам дипломата, киевский режим планировал выдать подрыв в Петербурге за результат "противоречий" внутри России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о гибели военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, изначально киевский режим планировал выдать подрыв в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военкор, за результат "противоречий" внутри России. Захарова отметила, что об этом свидетельствуют обнародованные материалы следствия по делу о теракте. Она также добавила, что заказчики не планировали оставлять подозреваемую в совершении теракта Дарью Трепову в живых.

Ранее Захарова назвала сайт "Миротворец" планом по уничтожению людей.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: владлен татарский, гибель, мария захарова, мид россии, теракт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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