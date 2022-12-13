Захарова назвала сайт "Миротворец" планом по уничтожению людей

Она подчеркнула, что общественные деятели на Западе "отворачивались" от объяснения Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинский сайт "Миротворец" планом по уничтожению людей. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что погибший в Петербурге военкор Владлен Татарский был включен в базу "Митротворца" и постоянно получал угрозы расправы. Она подчеркнула, что общественные деятели на Западе "отворачивались" от объяснения Москвы о том, что представляет собой этот сайт.

Они слушать не хотели подробных объяснений. Сайт "Миротворец" – это та самая карта, тот самый план, та самая программа по уничтожению людей киевским режимом, его пособниками. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин посетил кафе в Петербурге, где произошел взрыв.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik