Начальник МВД в Петербурге заявил, что задержания закончатся только после завершения протестов

Роман Плугин сослался на то, что полиция действует в соответствии с законодательством.

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин выразил свое мнение по поводу задержаний и избиений на несанкционированных протестных акциях. По его мнению, городская полиция действует гораздо мягче, чем на Западе. Об этом он сказал на заседании в ЗакСе 16 марта.

Случаи избиения: ну избиениями, наверное, в данном случае вы называете в ряде случаев возможное применение силы, в случае сопротивления. В моем понимании избиения — это когда мы видим европейские кадры, когда там разгоняют протестующих. Вот там избиения, и растаптывания лошадьми, и остальные моменты. У нас избиения — ну, наверное, отдельные факты какие-то теоретически могут быть. Роман Плугин.

В случае жалоб проводится проверка. Информация направляется в Следственный комитет. Плугин отметил, что к некоторым протестующим приходится применять жесткие меры, так как они в свою очередь тоже неприветливы. Он привел в пример мужчину, который распылил в лицо полицейского содержимое газового баллончика. Такой случай произошел в марте этого года.

Начальник регионального ГУ МВД сказал о том, что 90% участников антивоенных акций — это студенты с "промытыми мозгами" и "пустыми головами". Вандальные надписи, которые появляются на домах Петербурга, тоже зачастую дело рук молодых людей, некоторых из которых, по словам Плугина, получают за это "небольшую денежку".

Задержания закончатся тогда, когда завершатся протестные акции.

Те или иные действия полиции будут прекращены после того, как прекратятся противоправные действия групп лиц, собирающихся, где им заблагорассудится, когда им заблагорассудится и по принципу "Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё. Хочу, здесь соберусь и начну провоцировать действующую власть, граждан, полицию". Роман Плугин.

Ранее начальник полиции объяснил, почему задерживают журналистов.

Фото: Piter.tv