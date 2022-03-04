Участника протестной акции в Петербурге, распылившего газ в лицо полицейскому, задержали

Нападавшим оказался 24-летний петербуржец.

В пятницу, 4 марта, в пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщили, что удалось задержать участника митинга, распылившего газ в лицо сотруднику полиции.

Инцидент произошел в среду, 2 марта. Один из участников акции протеста распылил в лицо сотруднику полиции слезоточивый газ, после чего скрылся с места происшествия. Полицейскому потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что после оказания помощи, капитан продолжил несение службы.

По "горячим следам" был задержан подозреваемый в нападении. Им оказался 24-летний неработающий петербуржец. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области